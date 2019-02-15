30 лет на иголках: как Афганистан стал основным поставщиком наркотиков

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В обеих странах до сих пор идут споры о правильности этого шага. Для участников тех событий эта дата — напоминание о человеческой трагедии, а в самом Кабуле — национальный праздник. Вместе с тем за три десятилетия после ухода Советов экономика страны в буквальном смысле подсела на иглу — центральноазиатское государство превратилось в крупнейшего в мире поставщика опиума и героина. Как заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, столь огромные масштабы наркоторговля приобрела именно после ухода советской армии. В управлении ООН по контролю за наркотиками «Известиям» подтвердили — всплеск наркотрафика приходится на 1992 год, когда оставленное Москвой просоветское правительство Мохаммеда Наджибуллы окончательно пало под натиском исламистов.

Опиум для народа

Через три года после того, как последний советский солдат пересек афганскую границу, республика возглавила рейтинг мировых производителей опиоидов. Как сообщили «Известиям» в управлении ООН по контролю за наркотиками и преступностью (ЮНОДК), сейчас афганский наркотрафик, несмотря на все усилия правительства, продолжает стремительно расти.

— За последние два года общая площадь земель, засеянных опийным маком, достигла самых высоких уровней за всю историю, — заявила пресс-секретарь директора ЮНОДК Соня Йи.

Она привела цифру — 263 тыс. га. Для сравнения, это больше площади Москвы и Серпухова.

В ЮНОДК рассказали, что 70% всего афганского мака было выращено на юге. Так, провинция Гильменд стала ведущей по урожайности опийного мака во всем Афганистане. Примечательно, что именно здесь расположена военная база Шорабак — один из крупнейших военных объектов американцев в Афганистане.

В структуре ООН также сообщили, что высокий уровень предложения в последние годы привел к падению цен на наркотики.

— По сравнению с 2017 годом, стоимость опиума на уровне фермерских хозяйств снизилась на 56%. На этом фоне мы пытаемся помочь местным жителям отказаться от выращивания опийного мака, — заявили в ЮНОДК.

После серпа и молота

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в беседе с «Известиями» заявил, что столь большой размах наркоторговли в стране непосредственно связан с выводом советских войск в 1989 году. Он напомнил, что при СССР в стране существовал прочный режим, контролировавший эту сферу. А теперь Афганистан вместе с Ираном и Пакистаном образует «золотой полумесяц» наркоторговли, аналогичный «золотому треугольнику» Мьянмы, Лаоса и Тайланда. Дипломат также отметил, что Советский Союз значительно вложился в афганскую экономику.

— После ухода наших войск правительство президента Наджибуллы продержалось еще почти три года без внешних вливаний, — сообщил политик. — Помимо экономической помощи, Москва создала режим, который самостоятельно отражал атаки моджахедов и устоял бы и дальше, если бы ему оказывалась экономическая помощь.

Политик считает, что в превращении Афганистана в наркогосударство косвенную роль сыграли США, ослабившие позиции центральной власти. При этом он отметил, что мирное соглашение между талибами (запрещены в России) и официальным Кабулом, ставшее главной темой ноябрьских переговоров в Москве, вряд ли сильно изменит ситуацию на рынке наркотиков. По крайней мере, сейчас пока рано говорить о такой возможности, заключил спецпредставитель президента.

Неоднозначный праздник

Директор центра по изучению современного Афганистана Омар Нессар рассказал «Известиям», что в центральноазиатской республике 15 февраля — выходной день.

— Нынешний президент Ашраф Гани в 2012 году постановил отмечать этот день как национальный праздник, день победы над советской армией, — рассказал эксперт.

Омар Нессар также заметил, что отношение к советскому присутствию в стране среди афганцев до сих пор неоднозначное.

— Советскую кампанию условно разделяют на две части. Одно дело, что Советы воевали, к этому отношение скорее негативное, — пояснил политолог. — Но в то же время СССР готовил специалистов, строил дороги, принимал участие в гуманитарной помощи. Такие вещи афганский народ вспоминает с ностальгией. Причем именно сейчас, когда у них появляется возможность сравнить.

Официальный представитель администрации президента Афганистана Файзулла Гхамхор в беседе с «Известиями» напомнил, что тогда, в 1989 году, не все в Афганистане были довольны решением Москвы вывести войска.

— Уходом Советов были довольны только исламисты. Все остальные были в замешательстве и даже несколько разочарованы, — заявил политик. — Они думали, что Россия бросила правительство Наджибуллы на полпути к победе, оставила Афганистан в одиночку справляться с натиском США, Пакистана, Саудовской Аравии и Ирана.

Я кричал ночью «огонь», мать плакала

Такое же неоднозначное отношение к 15 февраля и в России. Но для участников тех событий, людей, которых коснулась война, это прежде всего память о человеческом горе. Горе по всем матерям, потерявшим сыновей, по всем тем, кто не вернулся и уже не вернется из ущелий Гиндукуша, Герата, Кандагара. По всем тем, кто поседел много раньше положенного.

Айдар Альбин из Оренбурга, узнав, что речь пойдет об Афгане, долго думал, прежде чем согласился на разговор. Когда началась война, ему было 14 лет. Через четыре года его забрали в армию и сразу — в Кабул.

— Я был в сопровождении автоколонны, — сказал наш собеседник, немного помолчав. — Нас часто обстреливали. Я видел, как заживо сгорали люди. Как отравляли колодцы и люди умирали, выпив этой воды. И ночью курить было нельзя, хоть и очень хотелось: по огоньку сигареты ориентировался снайпер.

Он вернулся в 1986 году, за три года до окончания войны. На вопрос, как он воспринял решение руководства вывести войска в 1989-м, ответил сухо — ну решили и решили.

— С тех пор прошло уже 30 лет, но мне до сих пор иногда снится, что я веду колонну и по нам стреляют. В первые дни по возвращении я часто кричал во сне «огонь, огонь». Мать плакала, — он замолкает и просит прощения, что не может рассказать подробнее. — 15 числа мы соберемся боевым братством, наверное, будем петь...

Збигнев Бжезинский, ныне покойный политический советник Белого дома, в 1979 году писал президенту США Джимми Картеру: «Мы затянули русских в ловушку. У нас есть возможность дать СССР их собственную Вьетнамскую войну». Теперь, спустя 30 лет, стоит признать, что недружелюбный поляк оказался прав — это и правда был и есть наш Вьетнам, рана, о существовании которой мы, кажется, только-только начинаем вспоминать.