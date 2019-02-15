«Если талибы встроятся в мирную жизнь, наступит время для пересмотра санкций»
Политическое урегулирование в Афганистане — не предмет споров между Москвой и Вашингтоном. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол России в Кабуле Александр Мантыцкий. Он рассказал, что Кремль в одиночку не может пересмотреть статус талибов (запрещены в РФ), нужна единая позиция Совбеза ООН. Для того чтобы это произошло, движению необходимо встроиться в мирную жизнь страны. Дипломат также подчеркнул, что не стоит недооценивать масштаб угрозы ИГИЛ (запрещен в РФ), набирающего силу в Афганистане и признал, что полного контроля над ситуацией у мирового сообщества пока нет.
Отстроить Афганистан
— Советский Союз помогал Афганистану вооружением, развивалось также гуманитарное сотрудничество — были воздвигнуты многие объекты инфраструктуры, открыт Политехнический университет. Как сейчас функционируют эти объекты? Каков их вклад в общую экономику страны?
— Да, советскими специалистами было построено более 140 объектов по всей территории Афганистана. По оценкам западных экспертов, военная и экономическая помощь СССР в XX веке превысила $35 млрд, в том числе около $18 млрд было передано на безвозмездной основе.
К сожалению, сейчас практически все объекты нуждаются либо в восстановлении и капитальном ремонте, либо в реконструкции и модернизации. В рабочем состоянии находятся электростанции и линии электропередачи, по-прежнему функционируют две совместные российско-афганские транспортно-логистические компании — «Афсотр» и «Астрас», созданные более 40 лет назад.
Советский регулировщик и афганский солдат несут службу по охране высокогорного тоннеля на перевале Саланг
В данном контексте необходимо упомянуть символ присутствия СССР в Афганистане — тоннель Саланг, который до сих пор является важнейшей транспортной артерией, соединяющей север и юг страны.
Если касаться вопроса вклада СССР в экономику Афганистана, то с гордостью можно сказать, что он был масштабным и заложил основу для дальнейшего поступательного развития страны. Многие афганцы с благодарностью вспоминают технико-экономическое содействие, оказанное их народу советскими специалистами.
— Можно ли сравнить объекты, построенные при помощи СССР, и те, которые удалось воздвигнуть силам натовской коалиции? Чей вклад в афганскую экономику оказался существеннее?
— Начиная с 2002 года мировое сообщество, включая международные финансовые институты, запустило процесс восстановления экономики Афганистана. Однако, несмотря на колоссальные безвозмездные финансовые вливания, социально-экономическая ситуация в стране остается крайне депрессивной, что в последнее время заставляет иностранных доноров серьезно задуматься об эффективности оказываемой помощи. Принимая во внимание сложную обстановку в ИРА в сфере безопасности, высокий уровень коррупции и слабый менеджмент, многие проекты можно назвать долгостроем. Однако в силу разницы эпох я бы не стал сравнивать объекты СССР с нынешними.
Не соперники
— Как развивается сотрудничество между РФ и США на афганском направлении? В чем наши принципиальные различия во взглядах на мирное урегулирование конфликта между талибами и официальным Кабулом?
— С 2014 года российско-американское взаимодействие по Афганистану по инициативе руководства США было фактически заморожено. Вместе с тем Москва приветствует усилия любой страны, направленные на урегулирование афганского конфликта. Более того, мы неоднократно заявляли о готовности сотрудничать со всеми государствами в деле скорейшей нормализации ситуации в Афганистане. Выход из сложившегося кризиса возможен лишь путем переговоров между противоборствующими сторонами. При этом политическое урегулирование в ИРА не является полем для соперничества между Россией и США. В связи с этим более важным представляется поиск точек соприкосновения в наших подходах, а не имеющиеся в них различия. Только это будет способствовать стабилизации ситуации в раздираемой войной стране.
— Считает ли Россия необходимым пересмотреть статус талибов и вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН? Что должно произойти для этого?
— Такой вопрос не может решаться Россией в одиночку и требует выработки консолидированной позиции в Совете Безопасности ООН. На наш взгляд, общей задачей в настоящее время является установление мира и стабильности на афганской земле, для чего необходимо сконцентрироваться на налаживании диалога между правительством ИРА и вооруженной оппозицией. Если это произойдет и талибы встроятся в мирную жизнь, отпадет сама необходимость рассматривать их как экстремистов и наступит время для пересмотра санкций.
Бойцы Талибана в Афганистане
— Насколько реальную угрозу России представляет группировка ИГИЛ, обосновавшаяся в северных провинциях Афганистана? Можно ли сказать, что ситуация сейчас находится под контролем?
— ИГИЛ представляет собой вполне серьезную угрозу безопасности РФ. Преимущественная концентрация боевиков этой террористической группировки наблюдается на востоке страны, однако ее отряды замечены и на севере. Усилившаяся в последнее время агитационная работа, проводимая функционерами афганского крыла ИГИЛ, нацелена на привлечение в ряды бандформирований молодежи (в том числе из приграничных с центральноазиатскими республиками районов) — наиболее уязвимой для вербовки социальной группы в Афганистане из-за проблем с трудоустройством и получением достойного заработка. По всей видимости, численность этой террористической ячейки в ИРА будет расти, тем самым увеличивая риски дестабилизации обстановки в регионе. Говорить о полном контроле над ситуацией в связи с этим пока не приходится.
Опиум на поток
— Афганистан сегодня называют наркогосударством. Можно ли сказать, что именно США породили этот специфический вид государства? Станет ли ситуация с наркотрафиком лучше после ухода американцев, на чем так настаивают представители талибов?
— Несмотря на то что в составе МВД ИРА имеется подразделение по борьбе с наркотиками, а в СМИ на регулярной основе публикуется информация об уничтожении нарколабораторий авиаударами ВВС США, значимых успехов в этом отношении добиться пока не удалось.
В общей сложности, США потратили на свою антинаркотическую кампанию в ИРА порядка $9 млрд. Тем не менее, согласно статистике ООН, 2017 год стал рекордным по показателям наркокультивации: объем производства опия-сырца в Афганистане был оценен в 9 тыс. т. В 2018 году этот показатель составил 6,4 тыс. т, что на 29% меньше, однако не благодаря антинаркотическим усилиям, а преимущественно из-за засухи. Первопричины же продолжающегося расширения наркокультивации в ИРА кроются в многолетнем внутреннем вооруженном конфликте и углублении экономического кризиса, включая рост безработицы.
Афганские фермеры собирают маковый сок
— Можно ли сказать, что именно после ухода советской армии наркоторговля в Афганистане приобрела катастрофические масштабы?
— Это соответствует действительности. Безусловно, в период правления талибов им удалось продемонстрировать свои возможности по контролю за объемами наркопроизводства, но это был лишь кратковременный спад, вызванный обоснованными мерами по сокращению урожая опийного мака в связи резким падением цен на опиаты (по данным ООН, в 1998–2000 годах килограмм опиума на черном рынке стоил порядка $67–80. Когда талибы начали борьбу с опийными полями, цена подскочила до $382 за 1 кг. — «Известия»). Нынешняя ситуация, особенно рекордные показатели 2017 года, вызывает обеспокоенность всего мирового сообщества, однако из-за сложной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и зависимости правительства национального единства от внешних дотаций не удается развернуть полномасштабную борьбу с накроугрозой.
Насколько большую опасность для России представляет афганский наркотрафик? Можно ли сказать, что основная доля наркотиков, попадающих в РФ из Средней Азии, поступает из Афганистана?
— Афганский наркотрафик несет угрозу всему международному сообществу, включая Российскую Федерацию. Помимо вреда от самих наркотиков, большую опасность представляет взаимосвязь наркодоходов с финансированием террористических организаций. Такой фактор усугубляет и без того непростую ситуацию с безопасностью в регионе. Прекрасно понимая важность проблемы, мы оказываем активную поддержку афганским наркополицейским в борьбе с этим злом. Наша страна проводит обучение афганских специалистов в соответствующих образовательных учреждениях МВД России, а также участвует в реализации проекта по строительству в Кабуле кинологического центра. Что касается центральноазиатского маршрута наркоторговли, российские компетентные органы активно сотрудничают со своими коллегами из региона, чтобы минимизировать эти нелегальные потоки и не допустить проникновения афганских опиатов на российский рынок.
Уничтожение наркотиков в Афганистане
— Как вы оцениваете вероятность того, что после достижения мирного соглашения между талибами и официальным Кабулом наркотрафик в стране удастся взять под международный контроль?
— Безусловно, установление мира и стабильности в Афганистане должно привести к «оздоровлению» всех сторон государственной и общественной жизни. Однако вряд ли можно рассчитывать на скорое искоренение наркоугрозы. В соответствии с последними исследованиями ООН доходы от культивации опийного мака составляют от 19% до 32% ВВП Афганистана, а деятельность, связанная с производством опия, создает до 590 тыс. постоянных рабочих мест. Быстро заместить этот экономический пласт легальным производством не получится. Тем не менее мир и стабильность в Афганистане — это первый шаг к решению многих его проблем.