«Если талибы встроятся в мирную жизнь, наступит время для пересмотра санкций»

Политическое урегулирование в Афганистане — не предмет споров между Москвой и Вашингтоном. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол России в Кабуле Александр Мантыцкий. Он рассказал, что Кремль в одиночку не может пересмотреть статус талибов (запрещены в РФ), нужна единая позиция Совбеза ООН. Для того чтобы это произошло, движению необходимо встроиться в мирную жизнь страны. Дипломат также подчеркнул, что не стоит недооценивать масштаб угрозы ИГИЛ (запрещен в РФ), набирающего силу в Афганистане и признал, что полного контроля над ситуацией у мирового сообщества пока нет.

Отстроить Афганистан

— Советский Союз помогал Афганистану вооружением, развивалось также гуманитарное сотрудничество — были воздвигнуты многие объекты инфраструктуры, открыт Политехнический университет. Как сейчас функционируют эти объекты? Каков их вклад в общую экономику страны?

— Да, советскими специалистами было построено более 140 объектов по всей территории Афганистана. По оценкам западных экспертов, военная и экономическая помощь СССР в XX веке превысила $35 млрд, в том числе около $18 млрд было передано на безвозмездной основе.

К сожалению, сейчас практически все объекты нуждаются либо в восстановлении и капитальном ремонте, либо в реконструкции и модернизации. В рабочем состоянии находятся электростанции и линии электропередачи, по-прежнему функционируют две совместные российско-афганские транспортно-логистические компании — «Афсотр» и «Астрас», созданные более 40 лет назад.

Мантыцкий Советский регулировщик и афганский солдат несут службу по охране высокогорного тоннеля на перевале Саланг Фото: РИА Новости/В. Суходольский

В данном контексте необходимо упомянуть символ присутствия СССР в Афганистане — тоннель Саланг, который до сих пор является важнейшей транспортной артерией, соединяющей север и юг страны.

Если касаться вопроса вклада СССР в экономику Афганистана, то с гордостью можно сказать, что он был масштабным и заложил основу для дальнейшего поступательного развития страны. Многие афганцы с благодарностью вспоминают технико-экономическое содействие, оказанное их народу советскими специалистами.

— Можно ли сравнить объекты, построенные при помощи СССР, и те, которые удалось воздвигнуть силам натовской коалиции? Чей вклад в афганскую экономику оказался существеннее?

— Начиная с 2002 года мировое сообщество, включая международные финансовые институты, запустило процесс восстановления экономики Афганистана. Однако, несмотря на колоссальные безвозмездные финансовые вливания, социально-экономическая ситуация в стране остается крайне депрессивной, что в последнее время заставляет иностранных доноров серьезно задуматься об эффективности оказываемой помощи . Принимая во внимание сложную обстановку в ИРА в сфере безопасности, высокий уровень коррупции и слабый менеджмент, многие проекты можно назвать долгостроем. Однако в силу разницы эпох я бы не стал сравнивать объекты СССР с нынешними.

02_afgan_youth_2019-02-01T010337Z_889538817_RC15CB1417B0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Во вторник, 5 февраля, в Москве начались межафганские переговоры, в которых принимают участие представители различных политических сил Афганистана, включая представителей движения «Талибан» (запрещено на территории РФ). Ранее похожая встреча для представителей движения (его представители отказываются взаимодействовать с официальным правительством Афганистана, поэтому руководство страны в переговорах не участвует) прошла в Катаре с участием США. Как в самом Афганистане, так и в мире рассчитывают, что эти события со временем помогут положить конец противостоянию между радикальным движением «Талибан» и действующим правительством страны — очередной его виток пришелся на 2015 год, когда в стране вновь вспыхнула война. Пока политики пытаются договориться, Мохаммад Исмаил — молодой фотограф из Кабула — сфотографировал молодых жителей города и спросил их, каким они видят возможный мир и верят ли в него вообще. Один из участников проекта — 22-летний доктор Мохаммад Джауэд Моманд. «Чтобы установился мир, нужно, чтобы все опустили оружие и подумали о процветании страны», — убежден он Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 01_afgan_youth_2019-02-01T010457Z_1759204133_RC132744FF20_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Султану Хасиму Сайеди 18 лет, он работает моделью. О последних тенденциях в мире моды он узнает благодаря Facebook, YouTube и Instagram, а примером для подражания считает Джастина Бибера и Омара Боркана — модель из Саудовской Аравии. Пока, правда, будущее вызывает у него тревогу. «Мы боимся, что, если власть перейдет к «Талибану», мы больше не сможем проводить показы». Тем не менее больше всего жители страны хотят мира — в любой форме. «Если уйдут американцы, придет мир», — уверен он Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 05_afgan_youth_2019-02-01T010422Z_105988056_RC1B4FDFBF30_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Как и Султан, 16-летняя Марам Атайе боится, что, если у власти окажутся представители движения «Талибан», она больше не сможет заниматься любимым делом — девушка учится в Афганском национальном институте музыки в Кабуле. «Было бы здорово, если бы действующее руководство страны и представители «Талибана» смогли договориться. Но нужно, чтобы у всех была возможность заниматься музыкой, а права женщин находились под защитой» Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 04_afgan_youth_2019-02-01T010438Z_55732635_RC1C9910AD30_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Хуссейну 19 лет, и он работает парикмахером в одном из салонов Кабула. Как и многие его сверстники, он вырос в соседнем Иране, куда родители увезли его, спасаясь от войны. «Тот факт, что представители движения подключились к мирным переговорам, внушает мне оптимизм. Это может положить конец всем войнам и конфликтам. Главное, чтобы они изменили линию поведения и отказались от политики прошлых лет», — считает он Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 03_afgan_youth_2019-02-01T010456Z_1748222521_RC17B312DEC0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH 16-летняя Кавзар Шерзад занимается муай-тай. Долгое время в стране ущемлялись права женщин (в первую очередь на территориях, подконтрольных «Талибану»), однако она уверена, что представители движения должны оценить успехи, которых афганские спортсменки добились в течение последних лет, и изменить свое отношение к женщинам Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 06_afgan_youth_2019-02-01T010421Z_1632170704_RC121C4BD6A0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Омиду Арману 21 год, и он работает моделью. «Конечно, все хотят мира в этой стране. Мы видели множество конфликтов, нам этого хватило. Мы больше не хотим видеть никаких трагедий» Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 07_afgan_youth_2019-02-01T010359Z_2094970633_RC1B5C2D1A70_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Фарзад Аслами, которому исполнилось 18, говорит, что жители города хотят, чтобы атаки смертников и взрывы больше никогда не повторялись. Фотографу он позирует в бильярдном клубе. Эта игра — одно из популярных развлечений в городе Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 08_afgan_youth_2019-02-01T010419Z_2139067948_RC1607DAC690_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH В отличие от большинства других участников проекта 22-летняя сотрудница кабульского книжного магазина Зархона Хайдари не слишком верит в возможность наступления мира. «Я не думаю, что «Талибан» сможет прийти к согласию с правительством страны», — объясняет девушка Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 09_afgan_youth_2019-02-01T010434Z_694020068_RC1D534C3EF0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Художнику Махди Захаку 25 лет. Для этого снимка он позирует в штаб-квартире организации ArtLords. Она возникла в Кабуле в 2015 году, когда несколько художников объединились, чтобы призывать людей к миру с помощью уличного искусства. По мнению Махди, мир станет возможен только в том случае, если представители «Талибана» признают, что на протяжении последних 17 лет жизнь в стране только улучшалась. «И дадут всем просто наслаждаться жизнью», — говорит он Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 2019-02-01T010448Z_674822492_RC1B2F948240_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Большинство тех, кто приезжает в Афганистан, отмечают бедность на улицах опустошенного длительным конфликтом города. Впрочем, в бедности живут не все. Сохаиль Атай — 22-летний владелец бутика с дорогой одеждой. Как и его сверстники, он говорит, что люди устали от войны и «хотели бы для себя лучшей жизни» Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 11_afgan_youth_2019-02-01T010408Z_1732591520_RC17A1CE2AD0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH Жизнь в Кабуле действительно меняется — в последнее время среди местной молодежи всё популярнее становятся развлечения, хорошо знакомые молодым людям по всему миру. Больше того, нередко перемены приносят именно молодые люди — как, например, 19-летний Надим Кураиши, который сфотографировался перед входом в собственный игровой клуб. Он тоже верит, что состоявшиеся в конце января в Катаре мирные переговоры между представителями США и «Талибаном» и предстоящие переговоры в Москве помогут установить мир в стране Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 12_afgan_youth_2019-02-01T010446Z_2039910377_RC1EFAB3D3F0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH «Звезда Афганистана» — шоу талантов, которое идет по одному из местных телеканалов. 19-летний певец Васим Анвари позирует в студии, где оно снимается: «Мир значит для меня всё, потому что тогда я смогу продолжить развивать свою сценическую карьеру. Без него здесь нет никакой надежды на лучшее будущее», — уверен он Фото: REUTERS/Mohammad Ismail 13_afgan_youth_2019-02-01T094924Z_272612503_RC136A4FEDB0_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-YOUTH 23-летний Анош Сарвари работает в одной из современных кофеен, открывшихся в Кабуле в последние годы. Он особенно хочет, чтобы наступил мир, потому что тогда каждый сможет развивать собственное дело и жить в комфорте Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Не соперники

— Как развивается сотрудничество между РФ и США на афганском направлении? В чем наши принципиальные различия во взглядах на мирное урегулирование конфликта между талибами и официальным Кабулом?

— С 2014 года российско-американское взаимодействие по Афганистану по инициативе руководства США было фактически заморожено. Вместе с тем Москва приветствует усилия любой страны, направленные на урегулирование афганского конфликта. Более того, мы неоднократно заявляли о готовности сотрудничать со всеми государствами в деле скорейшей нормализации ситуации в Афганистане. Выход из сложившегося кризиса возможен лишь путем переговоров между противоборствующими сторонами. При этом политическое урегулирование в ИРА не является полем для соперничества между Россией и США. В связи с этим более важным представляется поиск точек соприкосновения в наших подходах, а не имеющиеся в них различия. Только это будет способствовать стабилизации ситуации в раздираемой войной стране.

— Считает ли Россия необходимым пересмотреть статус талибов и вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН? Что должно произойти для этого?

— Такой вопрос не может решаться Россией в одиночку и требует выработки консолидированной позиции в Совете Безопасности ООН. На наш взгляд, общей задачей в настоящее время является установление мира и стабильности на афганской земле, для чего необходимо сконцентрироваться на налаживании диалога между правительством ИРА и вооруженной оппозицией. Если это произойдет и талибы встроятся в мирную жизнь, отпадет сама необходимость рассматривать их как экстремистов и наступит время для пересмотра санкций.

Мантыцкий Бойцы Талибана в Афганистане Фото: Global Look Press/Zumma

— Насколько реальную угрозу России представляет группировка ИГИЛ, обосновавшаяся в северных провинциях Афганистана? Можно ли сказать, что ситуация сейчас находится под контролем?

— ИГИЛ представляет собой вполне серьезную угрозу безопасности РФ. Преимущественная концентрация боевиков этой террористической группировки наблюдается на востоке страны, однако ее отряды замечены и на севере. Усилившаяся в последнее время агитационная работа, проводимая функционерами афганского крыла ИГИЛ, нацелена на привлечение в ряды бандформирований молодежи (в том числе из приграничных с центральноазиатскими республиками районов) — наиболее уязвимой для вербовки социальной группы в Афганистане из-за проблем с трудоустройством и получением достойного заработка. По всей видимости, численность этой террористической ячейки в ИРА будет расти, тем самым увеличивая риски дестабилизации обстановки в регионе. Говорить о полном контроле над ситуацией в связи с этим пока не приходится.

Опиум на поток

— Афганистан сегодня называют наркогосударством. Можно ли сказать, что именно США породили этот специфический вид государства? Станет ли ситуация с наркотрафиком лучше после ухода американцев, на чем так настаивают представители талибов?

— Несмотря на то что в составе МВД ИРА имеется подразделение по борьбе с наркотиками, а в СМИ на регулярной основе публикуется информация об уничтожении нарколабораторий авиаударами ВВС США, значимых успехов в этом отношении добиться пока не удалось.

В общей сложности, США потратили на свою антинаркотическую кампанию в ИРА порядка $9 млрд. Тем не менее, согласно статистике ООН, 2017 год стал рекордным по показателям наркокультивации: объем производства опия-сырца в Афганистане был оценен в 9 тыс. т. В 2018 году этот показатель составил 6,4 тыс. т, что на 29% меньше, однако не благодаря антинаркотическим усилиям, а преимущественно из-за засухи. Первопричины же продолжающегося расширения наркокультивации в ИРА кроются в многолетнем внутреннем вооруженном конфликте и углублении экономического кризиса, включая рост безработицы.

Мантыцкий Афганские фермеры собирают маковый сок Фото: TASS/Aziz Sana

— Можно ли сказать, что именно после ухода советской армии наркоторговля в Афганистане приобрела катастрофические масштабы?

— Это соответствует действительности. Безусловно, в период правления талибов им удалось продемонстрировать свои возможности по контролю за объемами наркопроизводства, но это был лишь кратковременный спад, вызванный обоснованными мерами по сокращению урожая опийного мака в связи резким падением цен на опиаты (по данным ООН, в 1998–2000 годах килограмм опиума на черном рынке стоил порядка $67–80. Когда талибы начали борьбу с опийными полями, цена подскочила до $382 за 1 кг. — «Известия»). Нынешняя ситуация, особенно рекордные показатели 2017 года, вызывает обеспокоенность всего мирового сообщества, однако из-за сложной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и зависимости правительства национального единства от внешних дотаций не удается развернуть полномасштабную борьбу с накроугрозой.

Насколько большую опасность для России представляет афганский наркотрафик? Можно ли сказать, что основная доля наркотиков, попадающих в РФ из Средней Азии, поступает из Афганистана?

— Афганский наркотрафик несет угрозу всему международному сообществу, включая Российскую Федерацию. Помимо вреда от самих наркотиков, большую опасность представляет взаимосвязь наркодоходов с финансированием террористических организаций. Такой фактор усугубляет и без того непростую ситуацию с безопасностью в регионе. Прекрасно понимая важность проблемы, мы оказываем активную поддержку афганским наркополицейским в борьбе с этим злом. Наша страна проводит обучение афганских специалистов в соответствующих образовательных учреждениях МВД России, а также участвует в реализации проекта по строительству в Кабуле кинологического центра. Что касается центральноазиатского маршрута наркоторговли, российские компетентные органы активно сотрудничают со своими коллегами из региона, чтобы минимизировать эти нелегальные потоки и не допустить проникновения афганских опиатов на российский рынок.

Мантыцкий Уничтожение наркотиков в Афганистане Фото: TASS/imago stock&people

— Как вы оцениваете вероятность того, что после достижения мирного соглашения между талибами и официальным Кабулом наркотрафик в стране удастся взять под международный контроль?