Впервые в России наркобарон приговорен к пожизненному сроку

Организатор международного наркосиндиката впервые в российской правоприменительной практике был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

«Впервые вступил в законную силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы организатора международного преступного сообщества, ранее судимого на территории России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — цитирует «РИА Новости» официального представителя ведомства Ирину Волк.

Суд приговорил к пожизненному сроку Шерали Табарова. Он руководил одним из подразделений преступного сообщества, участники которого осуществляли поставки крупных партий героина из Афганистана. Наркотики сбывали в России через разветвленную сеть в различных регионах.

Кроме Табарова к различным срокам лишения свободы — от 6 до 23 лет — приговорены еще 14 руководителей и участников преступной группировки. Волк отметила, что они изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений. Правоохранительные органы изъяли 696 кг героина.

Ранее, 15 мая, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн высказал опасения в связи с намерением Минпромторга изучить возможность производства лекарств на основе конопли, если будут внесены изменения в законодательство.