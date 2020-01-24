Песков рассказал об условиях помилования Иссахар

Помилование осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар будет возможно, когда она подаст соответствующее прошение. Об этом в пятницу, 24 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Просьба (о помиловании. — Ред.) со стороны [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху констатируется с точки зрения де-факто, но она не является руководством к действию де-юре», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос о том, что если Иссахар сама не попросит о помиловании, то его не будет, пресс-секретарь президента подчеркнул, что необходимы соответствующие формальности, которые должны быть соблюдены. «Как можно помиловать, если она сама не просит о помиловании?» — удивился Песков.

Пресс-секретарю напомнили ситуацию с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, который не просил о помиловании, однако всё равно был освобожден из колонии в 2013 году. На это Песков ответил: «Вы многого не знаете. В свое время вы узнаете об этом. Спросите у Ходорковского».

Накануне сообщалось, что Иссахар не стала подавать президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что слова Путина, который, говоря о судьбе Иссахар, заявил, что «всё будет хорошо», можно расценивать как знак на возможное разрешение ситуации. Омбудсмен добавила, что у Иссахар нет претензий к условиям содержания и оказанию ей медицинской помощи. Кроме того, она благодарна за повышенное внимание со стороны сотрудников ФСИН и тех женщин, с которыми она находится в камере.

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании Иссахар.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.