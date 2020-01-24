Кучерена допустил экстрадицию Иссахар в Израиль для отбывания наказания
Израильтянка Наама Иссахар может быть передана Израилю для дальнейшего отбывания наказания. Таким мнением поделился глава Общественного совета при МВД России адвокат Анатолий Кучерена.
«Один из вариантов решения «проблемы Иссахар» — передача ее в Израиль для отбывания наказания на родине», — рассказал Кучерена «Интерфаксу».
Других подробностей он не сообщил.
23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал, что «всё будет хорошо». «Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи», — сказал глава государства. Он отметил, что ему известна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому делу, и оба эти фактора будут учитываться при принятии решения о помиловании израильтянки.
16 января Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию с Иссахар. Подробности этого разговора не раскрывались. Однако в конце прошлого года Нетаньяху пообещал сделать всё, чтобы вернуть осужденную в России израильтянку на родину.
11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании Иссахар.
Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.