Нетаньяху пообещал вернуть домой осужденную в России израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сделать всё, чтобы израильтянка Нааме Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков, вернулась на родину. Об этом он заявил ее матери в ходе телефонного разговора, который произошел в четверг, 19 декабря.

«Несмотря на разочарование в связи с решением суда, я не сдамся. Я буду продолжать делать всё, чтобы вернуть Нааму домой», — приводит слова Нетаньяху агентство ТАСС.

19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда Нааме Иссахар. В ходе судебного заседания прокурор заявил, что не считает возможным изменить обвинительный приговор израильтянке, назвав его законным и обоснованным.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша, писала «Газета.ру». На суде она признала вину в хранении запрещенных веществ, но отрицала, что занимается их контрабандой.

11 октября стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар.