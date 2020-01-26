Экскурсионный автобус опрокинулся в результате ДТП под Калугой

Экскурсионный автобус попал в ДТП под Калугой. Пострадали восемь человек, их разместили в двух больницах. Всего в Подмосковье направлялся 31 человек, включая двоих детей. Водитель признает: ему помешали погодные условия. На скользкой дороге он не рассчитал скорость, автобус ушел в занос и опрокинулся на бок.