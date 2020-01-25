Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

На данный момент указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника российского президента нет. Об этом в субботу, 25 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Указа об отставке Суркова пока не было», — сказал он журналистам. Его цитирует «РИА Новости».

По словам Пескова, заявления об изменении курса на Украине не соответствуют действительности и «отражают точку зрения только тех, кто об этом говорит».

Ранее в этот же день о том, что Владислав Сурков покинул госслужбу, заявил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, решение было принято в связи «со сменой курса на украинском направлении».

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года. Он занимается вопросами, связанными с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

До этого, с 2012 по 2013 год, занимал пост руководителя аппарата правительства. С 2011 по 2012 год был заместителем председателя правительства. Сурков также являлся помощником президента с 2004 по 2008 год.