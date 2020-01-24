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Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений подписали в Орле

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В Орле состоялось подписание трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений. Свои подписи под документом поставили глава городской администрации Александр Муромский, председатель Федерации профсоюзов Николай Меркулов и председатель Объединения промышленников и предпринимателей Орловской области Александр Зубцов.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, соглашение рассчитано на 2020–2023 годы. Контроль за его исполнением возложен на трехстороннюю комиссию. Согласно регламенту, она должна созываться не реже одного раза в квартал, отмечает InfoOrel.ru.

По словам Александра Зубцова, соглашение дает работникам дополнительные права, которые не конкретизированы в федеральном и региональном законодательстве.

Над составлением документа работали сотрудники администрации Орла, Федерации профсоюзов региона и руководители крупных предприятий.

Первое трехстороннее соглашение было подписано в августе 2003 года. С тех пор стороны поддерживают отношения, направленные на регулирование вопросов в социально-трудовой сфере.

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