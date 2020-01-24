Допрос Порошенко в ГБР Украины продлился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований (ГБР) завершился, он был у следователей более трех часов, сообщает в пятницу, 24 января, «РИА Новости».

Отмечается, что после допроса Порошенко со своими адвокатами начал общение с журналистами.

Ранее в этот же день сообщалось, что экс-президент прибыл в ГБР на допрос. У здания бюро была значительно усилена охрана, так как там проходили митинги его сторонников и противников.

Ранее 21 января Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене при подписании им Минских соглашений, по которому он проходит в качестве свидетеля.

При этом адвокат экс-президента Игорь Головань заявил «Украинским новостям», что его клиент не получал повестку на 21 января, речь идет только о явке 24 и 31 января, а также 11 февраля.

К настоящему времени Порошенко не явился на 27 допросов по 16 уголовным делам. Бывший украинский лидер подозревается в отмывании средств, коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении властью, а также в госизмене.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление об отмене депутатской неприкосновенности, что позволяет правоохранителям привлекать к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать парламентариев без согласия Верховной рады.