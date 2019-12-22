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Экс-депутат Рады назвал Порошенко «тупым и жадным»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший депутат Рады Евгений Мураев высказался в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, назвав его «тупым и жадным».

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Таким образом он прокомментировал обыски в рамках двух уголовных дел в спортклубе «Пятый элемент», который СМИ связывают с бывшим главой страны.

По словам Мураева, он «никогда не понимал и не уважал Порошенко», однако ситуация со скрытыми камерами в раздевалках «удивила даже его». Линзы видеокамер были вмонтированы в вентиляцию, сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках и подключены к сетевому кабелю.

Экс-депутат считает, что можно лишь размышлять о том, зачем Порошенко «в одиночестве или с кем-то в компании» смотрел соответствующие записи. «Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», — цитирует слова Мураева в Facebook «Газета.ру».

По факту обнаружения предметов слежки в ГБР завели уголовное дело по ч. 1 ст. 359 УК Украины «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

В июле 2019 года на Украине прошли обыски в офисе инвестгруппы партнеров Порошенко. В том же месяце силовики наведались на украинское предприятие «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и в спортклуб «Пятый элемент». И предприятие, и спортклуб связаны с Порошенко.

Всего Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах. В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.

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