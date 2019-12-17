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Украинская оппозиция обвинила в коррупции Обаму, Порошенко и Байдена

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Фото: РИА Новости
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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление о коррупционных преступлениях бывшего президента США Барака Обамы, 47-го вице-президента США Джо Байдена и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщил народный депутат Украины Ренат Кузьмин.

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Данное заявление, по словам депутата, было направлено после публикации адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани о сговоре Обамы, Байдена и Порошенко в разграблении государственного бюджета Украины.

«Правоохранительные органы должны дать правовую оценку событиям 2014 года в Украине, включая организацию антиконституционного захвата власти в Киеве группой заговорщиков, установить их истинные мотивы, размер причиненного их действиями ущерба», — написал Кузьмин в Facebook во вторник, 17 декабря.

Он подчеркнул, что уголовно-правовую оценку коррупционным действиям «этой совсем не святой троицы» дадут следователи и прокуроры.

При этом Кузьмин написал о том, что его «смущает», что расследовать это дело будет руководитель НАБУ Артем Сытник, признанный судом коррупционером.

«Тот самый Сытник, которого обвиняют во вмешательстве в американские выборы в интересах демократической партии США», — заявил депутат.

Ранее, 16 декабря, Джулиани рассказал, что у него есть документы, доказывающие дачу ложных показаний бывшим американским послом на Украине Мари Йованович на слушаниях по импичменту президента.

По словам адвоката, экс-посол отказывала в выдаче виз нескольким украинским гражданам с целью воспрепятствования даче показаний о сговоре оппонентов Трампа на выборах американского президента в 2016 году.

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