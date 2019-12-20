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Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

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Фото: пресс-служба партии «Европейская солидарность»
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Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте политической партии в пятницу, 20 декабря.

«Сегодня утром неизвестные в масках заблокировали работу офиса партии «Европейская солидарность». Ребята спортивного телосложения со скрытыми [масками] лицами заблокировали изнутри вход и долгое время не появлялись», — говорится в сообщении.

В следующем посте представители партии отмечают, что за этой операцией, по их сведениям, стоит Государственное бюро расследований.

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4 декабря в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщили об обысках в офисах депутатах своей политсилы. Однако в тот же день Служба безопасности Украина опровергла эти домыслы.

В июле 2019 года на Украине прошли обыски в офисе инвестгруппы партнеров Порошенко. В том же месяце силовики наведались на украинское предприятие «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и в спортклуб «Пятый элемент». И предприятие, и спортклуб связаны с Порошенко.

Имя Петра Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах. В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.

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