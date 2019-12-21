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В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры

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Фото: пресс-служба ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований Украины нашли скрытое видеооборудование во время проведения обысков в фитнес-клубе «5 элемент», который, по данным украинских СМИ, принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 21 декабря.

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Линзы видеокамер были вмонтированы в вентиляцию, сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках и подключены к сетевому кабелю.

По факту обнаружения предметов слежки в ГБР завели уголовное дело по ч. 1 ст. 359 УК Украины «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

ГБР и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в киевском спортклубе 20 декабря.

В июле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в том числе в спортклубе «5 элемент».

Издание «Украина.ру» сообщает, что конечными бенефициарами «5 элемента» являются Порошенко и экс-депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

20 декабря обыски также прошли в офисе партии Порошенко «Европейская солидарность. В политсиле считают, что следственные действия связаны с ГБУ.

Петр Порошенко является фигурантом 15 уголовных дел на Украине. В частности, бывшего президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.

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