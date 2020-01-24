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Порошенко прибыл на допрос в ГБР

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Фото: TASS/Zuma/SOPA Images/Pavlo Gonchar
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в пятницу, 24 января, сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Отмечается, что у здания бюро значительно усилена охрана, так как там в данное время проходят митинги сторонников и противников экс-главы государства. Порошенко же прошел через живой коридор своих сторонников, поздоровался с некоторыми из них и вошел в здание ГБР.

Ранее, 21 января, Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене при подписании им Минских соглашений, по которому он проходит в качестве свидетеля.

При этом адвокат экс-президента Игорь Головань заявил «Украинским новостям», что его клиент не получал повестку на 21 января, речь идет только о явке 24 и 31 января, а также 11 февраля.

К настоящему времени Порошенко не явился на 27 допросов по 16 уголовным делам. Бывший украинский лидер подозревается в отмывании средств, коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении властью, а также в госизмене.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление об отмене депутатской неприкосновенности, что позволяет правоохранителям привлекать к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать парламентариев без согласия Верховной рады.

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