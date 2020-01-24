Мосгорсуд оставил под арестом акции по делу Абызова

Мосгорсуд оставил под арестом до 25 июня находящиеся на счетах Совкомбанка акции кипрских компаний по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, постановив, что они не принадлежат экс-министру.

Суд постановил исключить принадлежность ценных бумаг Абызову и запретить пользоваться акциями до указанной даты.

«В остальной части оставить без изменения», — огласила решение судья в пятницу, 24 января.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество». Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж.

В июле суд арестовал имущество, деньги, активы и ценные бумаги Абызова. Ранее был наложен арест на его счета, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, другое имущество и ценные бумаги. Однако в августе Мосгорсуд отменил арест $120 млн (около 8 млрд рублей) и счетов общей суммой 900 млн рублей по делу бывшего министра. Со счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры.

В том же месяце Абызов стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В конце ноября сообщалось, что бывший министр находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств и может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.

В начале декабря Мосгорсуд снял арест с более €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу Абызова и со счета сына бывшего чиновника.

В январе Басманный суд Москвы продлил срок содержания Абызова в СИЗО до 26 марта. Вместе с ним суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы ООО «Ру-Ком», президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову.

Срок расследования по делу продлен до 25 июня.