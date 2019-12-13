СК попросил арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Следствие потребовало арестовать новую фигурантку дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Ирину Морозову.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия в отношении Екатерины Заяц состоится в пятницу», — рассказала она агентству.

Также Морозова отметила, что женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе»).

2 сентября сообщалось, что следствие попросило суд выдать санкцию на арест Инны Пикаловой — седьмой фигурантки дела Абызова. Ей также вменяется мошенничество и участие в организованном преступном сообществе.

Абызова арестовали в марте по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». В период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж, полагает следствие.

11 июля суд арестовал имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Ранее был наложен арест на его счета, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, другое имущество и ценные бумаги.

В августе Мосгорсуд отменил арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова, арест счетов общей суммой 900 млн рублей также не был продлен. Со счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры. В том же месяце экс-министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

В конце ноября стало известно, что бывший министр, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.