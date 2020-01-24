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Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.

«Инвесторы видят те инициативы, которые были заложены в последние годы, и с точки зрения делового климата позиция России — 28-е место, и мы продолжаем продвигаться вперед. Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй, которые в ближайшие пару лет будут реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше», — цитирует ТАСС Орешкина.

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Он отметил, что у международных игроков позитивное настроение по итогам изменений в правительстве России.

Орешкин убежден, что компании готовы инвестировать в российскую экономику и приходить с новыми проектами в страну.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.

24 января Максим Орешкин занял должность помощник президента России. С 30 ноября 2016 года по 15 января 2020 он занимался должность министра экономического развития России.

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