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Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Российские власти не будут корректировать целевые показатели по нацпроектам. Об этом в среду, 25 декабря, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Мы не будем этого делать (корректировать целевые показатели проектов. — Ред.), потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать — и всё это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным», — цитирует его «РИА Новости».

Глава государства отметил, что некоторые сотрудники органов на местах «не привыкли так работать» и что раньше практики нацпроектов не существовало в принципе. Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.

Ранее в этот день премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что реализация национальных проектов вошла в нормальный график. По словам председателя правительства, в 2019 году начался сложный процесс преобразования экономики и социальной сферы, а также работа по национальным приоритетам и целям.

19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. Кроме того, глава государства выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов и добавил, что персональную ответственность за их достижение надо усиливать.

12 декабря стало известно о том, что на реализацию программ национального развития до 2024 года будет потрачено на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. Больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд рублей. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». За три года на ней сэкономят 7 млрд рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

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