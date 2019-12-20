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Новое оборудование в рамках нацпроекта используют в онкоцентре ЕАО

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Специалисты онкологического диспансера ЕАО начали работать на новом оборудовании, которое поставлено в медучреждение в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Закуплено 19 аппаратов.

Всё оборудование уже введено в эксплуатацию. Среди приобретенной техники — установка для эндоскопических исследований, сообщает ИА EAOMedia.

В октябре сообщалось, что в рамках нацпроекта в различных населенных пунктах ЕАО планируют создать два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), построить еще два ФАПа и два — полностью отремонтировать. Всего же в ближайшие два года должна обновиться инфраструктура шести ФАПов и амбулаторий.

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