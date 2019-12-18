Медведев выразил надежду на более успешную работу по нацпроектам в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он рассчитывает на более успешную работу по реализации нацпроектов в 2020 году. Об этом он сказал на заседании Госдумы в среду, 18 декабря.

«Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа и действительно нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть. Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее 12 декабря стало известно о том, что на реализацию программ национального развития до 2024 года будет потрачено на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. Больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд рублей. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». За три года на нем сэкономят 7 млрд рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».