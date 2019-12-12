Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей

До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия». Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». На этом нацпроекте сэкономят в общей сложности за три года 7 млрд рублей.

Больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд. Впрочем, отчасти нацпроекты будут дорожать лишь на бумаге, поскольку реальное освоение средств уже по итогам этого года, очевидно, окажется низким, добавили специалисты.

Изначально, согласно опубликованной в феврале 2019 года официальной презентации правительства, общий шестилетний бюджет нацпроектов оценивался в 25,7 трлн рублей. Больше всего денег должен был выделить федеральный центр — 13,2 трлн. Ожидалось, что частные инвесторы вложат 7,5 трлн, а регионы — 4,9 трлн. Как уточнили в Минфине, теперь из федерального бюджета будет предоставлено 13,5 трлн рублей.

В Минпромторге, Минстрое, Минтрансе и Минобрнауки сообщили, что прогнозируемая стоимость курируемых ими нацпроектов («Международная кооперация и экспорт», «Жилье и городская среда», «План развития магистральной инфраструктуры», «Безопасные и качественные дороги» и «Наука») за шесть лет существенно не изменилась. Корректировки в паспортах зачастую связаны с перераспределением средств по мероприятиям, а также пересмотром графиков их реализации.

По словам научного руководителя Финансового университета Дмитрия Сорокина, любые инвестиционные проекты в среднем по ходу реализации дорожают в 1,5 раза, поэтому увеличение стоимости госпрограмм — в целом нормальное явление. Он также выразил уверенность, что рост расходов будет наблюдаться и в последующие периоды.

«Впрочем, на данный момент, главная проблема нацпроектов не в недостаточности финансирования, а в эффективности включенных в их состав мероприятий. Насколько программы повлияют на технологический прогресс и как точно рассчитана их стоимость — большой вопрос», — отметил экономист.

Целесообразность увеличения расходов на нацпроекты вызывает большие сомнения, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Дело в том, что по итогам 2019 года значительная часть предусмотренных в бюджете средств не была использована, пояснила она. По мнению эксперта, это негативно сказывается на темпах роста ВВП, поскольку бизнес в этом году делал ставку на нацпроекты, а эти ожидания не оправдались.

11 ноября глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил муниципалитетам отчитываться только по важным показателям нацпроектов. Тем самым дать регионам больше самостоятельности в принятии решений.

О влиянии нацпроектов на экономический рост Кудрин также говорил в июне. Они, по мнению чиновника, не усилят рост российской экономики.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 13 декабря 2019 года.