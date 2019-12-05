Медведев дал поручение правительству по нацпроектам до конца 2019 года
Все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены главе правительства до конца 2029 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, 5 декабря.
«Но, подчеркиваю, конечно, значительная часть работы впереди. Это был год старта национальных проектов, начала выполнения национальных целей развития. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже», — сказал премьер.
Медведев отметил, что в целом ряде случаев раскрутка нацпроектов происходила медленнее, чем на то рассчитывали. Он добавил, что в следующем году нужно учесть ошибки, допущенные во время старта выполнения этих проектов в России.
«Это также будет связано и с политикой Центрального банка, от тех решений, которые они будут принимать, для того, чтобы немножко все-таки постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста», — заключил председатель правительства.
«Разговор с Дмитрием Медведевым» идет в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк». Прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.
На заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 11 ноября глава правительства заявил, что нарушения при реализации нацпроектов будут иметь последствия вплоть до привлечения к уголовной или административной ответственности. Он пояснил, что сейчас проблемы с осуществлением планов связаны с разными методиками расчетов и подсчета статистики. Медведев поручил Минэкономразвития разрешить проблему, чтобы избежать манипуляций для искажения информации о реализации нацпроектов.
2 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на период с 2020 по 2022 год. Она предусматривает, что расходы государства вырастут на 400 млрд по сравнению с документом 2019–2021. В общей сложности на нацпроекты в ней заложены 416 млрд рублей.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они призваны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни россиян.