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Медведев дал поручение правительству по нацпроектам до конца 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены главе правительства до конца 2029 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, 5 декабря.

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«Но, подчеркиваю, конечно, значительная часть работы впереди. Это был год старта национальных проектов, начала выполнения национальных целей развития. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже», — сказал премьер.

Медведев отметил, что в целом ряде случаев раскрутка нацпроектов происходила медленнее, чем на то рассчитывали. Он добавил, что в следующем году нужно учесть ошибки, допущенные во время старта выполнения этих проектов в России.

«Это также будет связано и с политикой Центрального банка, от тех решений, которые они будут принимать, для того, чтобы немножко все-таки постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста», — заключил председатель правительства.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» идет в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк». Прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

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На заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 11 ноября глава правительства заявил, что нарушения при реализации нацпроектов будут иметь последствия вплоть до привлечения к уголовной или административной ответственности. Он пояснил, что сейчас проблемы с осуществлением планов связаны с разными методиками расчетов и подсчета статистики. Медведев поручил Минэкономразвития разрешить проблему, чтобы избежать манипуляций для искажения информации о реализации нацпроектов.

2 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на период с 2020 по 2022 год. Она предусматривает, что расходы государства вырастут на 400 млрд по сравнению с документом 2019–2021. В общей сложности на нацпроекты в ней заложены 416 млрд рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они призваны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни россиян.

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