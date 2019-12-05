Минфин расширит применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль компаний

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний с 2019 года действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, с 2020 года его смогут получить предприятия Тамбовской, Челябинской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

В настоящее время льгота доступна участникам тематического национального проекта, но Минфин предложил правительству расширить данную практику.

По поручению президента России Владимира Путина увеличение производительности труда в России должно составлять не меньше 5% ежегодно, для достижения цели был принят национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Бизнес благодаря вычету сможет компенсировать до 90% затрат на модернизацию оборудования и создание высокотехнологичных производств. В администрации Тамбовской области «Известиям» сказали, что надеются на рост налоговых поступлений благодаря инвествычету. Всего в проекте участвуют 11 предприятий региона. Такие же условия будут действовать для 21 компании Челябинской области.

В 2022 году Минфин оценит эффективность льгот и решит, рекомендовать ли включение в налоговый эксперимент новых субъектов.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 декабря.