Поддали жару: на Новочеркасском электродном заводе запустили новую печь

22 ноября на Новочеркасском электродном заводе (ЭПМ-НЭЗ) в Ростовской области запустили немецкую кольцевую печь первичного обжига Riedhammer. Ее строили год — с осени 2018-го. Новое оборудование позволит в два раза увеличить выпуск графитированных электродов, применяемых при плавке электростали. Подробнее о печи и ее значении — в материале «Известий».

Немецкое качество

Riedhammer построили на месте существующей печи. Немецкое оборудование в два раза превосходит аналоги по техническим показателям. Оборудование состоит из 24 камер с шестью кассетами в каждой, его длина — 80 м, ширина — 18 м, а высота — 6 м.

Печь начали строить осенью 2018 года. Она обошлась в 1,5 млрд рублей. Новая печь позволяет выпускать вдвое больше графитированных электродов больших диаметров. Riedhammer обеспечивает оптимальное качество обжига: равномерно распределяет температуру в камерах и быстро охлаждает.

«Мы не позволяли себе никаких компромиссов в ходе реализации этого проекта, все материалы и технологии, которые здесь использовались, — самые передовые, — отметил генеральный директор группы ЭПМ Виктор Нечуятов. — Но мы не собираемся на этом останавливаться и в следующем году планируем продолжать модернизировать наш первичный передел, мельницы, а также печи графитации и печи повторного обжига».

Строительство Riedhammer — крупнейший инвестиционный проект группы ЭПМ. Работа велась в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного в июне этого года Минпромторгом, правительством Ростовской области и группой ЭПМ.

Фото: пресс-служба Новочеркасского электродного завода

«Проект был реализован в рекордно короткие сроки и является ярким примером продуктивной совместной работы с нашими немецкими партнерами», — пояснил управляющий директор ЭПМ-НЭЗ Евгений Чуриков.

Контракт предполагает и дальнейшие инвестиции в развитие производства графитированных электродов на сумму более 2,7 млрд рублей до конца 2023 года. Это позволит группе ЭПМ закрыть более половины потребности российской металлургии в электродах большого диаметра.

По словам исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, в регионе подписаны четыре инвестконтракта в разных отраслях экономики, и соглашение с группой ЭПМ — одно из самых интересных. «Благодаря вводу в эксплуатацию печи в цехе обжига Донской регион получил новые высокотехнологичные мощности, новые компетенции в области промышленного производства, инвестиции в нашу экономику и дополнительные налоговые поступления», — подчеркнул он.

Председатель совета директоров группы ЭПМ Олег Фомичев добавил, что современная печь — дополнительный стимул для сотрудников: они смогут развиваться сами и улучшать показатели предприятия.

«Электроды, которые будут выходить из этой печи, будут удовлетворять самым взыскательным требованиям по качеству наших клиентов. Это редкая история и не только для бизнеса, когда крупные инвестпроекты реализуются очень ритмично, очень быстро и в строго установленные сроки», — сказал он.

Вектор развития

ЭПМ-НЭЗ — крупнейший в России завод по выпуску графитированных электродов и один из самых крупных в Восточной Европе. Он был основан в 1954 году. Его продукция не только используется в отечественной промышленности, но и импортируется за рубеж.

Предприятие специализируется на выпуске графитированных электродов. Их изготавливают из игольчатого и малосернистых нефтяных коксов. Диаметр проводников — от 250 до 710 мм.

Сейчас в России две трети рынка углеграфитовой продукции занимают зарубежные компании. Графитированные электроды производят далеко не во всех странах, но в них нуждаются стратегические отрасли промышленности — черная и цветная металлургия, производители кремния и других сплавов.

Многие страны вынуждены закупать такие электроды за рубежом, что ставит их в зависимое положение. В России отрасль представлена четырьмя заводами, три из которых — в группе ЭПМ. Отечественные предприятия входят в пятерку крупнейших в мире, но пока не обеспечивают всей потребности внутреннего рынка.

В 2018 году мировые цены на углеграфитовую отрасль резко выросли. Это связано с тем, что в Китае — главном экспортере рынка — закрылось 30% заводов из экологических соображений. Спрос остался высоким — металлурги во всем мире, в том числе в России, по-прежнему остро нуждаются в графитированных электродах.

Фото: пресс-служба Новочеркасского электродного завода

На этом фоне развитие отечественного производства углеграфитов становится вопросом национальной безопасности. Необходимо в первую очередь увеличить объем выпускаемой продукции, а для этого модернизировать оборудование. Установка немецкой печь Riedhammer — важный шаг, уверены эксперты рынка.

«Очень рад, что всё получилось. Спасибо компании ЭПМ за то, что она инвестирует в производство и создает очень важный для нашей отрасли продукт. Хорошие, высококачественные электроды НЭЗ будут поставляться не только на внутренние, но и на глобальные рынки, и это важно, потому что они будут конкурировать с основными мировыми брендами», — прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Сегодня доля российской продукции на мировом рынке графитированных электродов составляет 4%. Сократить импортозависимость и повысить сырьевую безопасность стратегических отраслей экономики — главная задача отечественных предприятий. В этом могло бы помочь и налаживание собственного производства игольчатого кокса — основного сырья для создания графитированных электродов. Пока его поставляют только три страны — Великобритания, США и Япония, но и в России совместно с российскими производителями графитированных электродов уже началась работа по созданию отечественной технологии выпуска игольчатого кокса.