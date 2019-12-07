Кабмин выделил регионам 3,5 млрд руб на реновацию учреждений культуры

Правительство России выделило 3,5 млрд рублей на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. Средства заложены в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 год. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу, 7 декабря, на сайте кабмина.

«Трансферты предоставляются на реновацию Дома танца ансамбля «Лезгинка» в Махачкале (Республика Дагестан), Марийской государственной филармонии им. Я.А.Эшпая, Мурманского областного драматического театра, Курганского государственного театра драмы, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина и других», — говорится в сообщении.

Средства выделены в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На реновацию учреждений культуры предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 460 млн рублей в 2020 году, 920 млн рублей в 2021 году, 2120 млн рублей в 2022 году.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены до конца текущего года.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».