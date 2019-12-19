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Путин рассказал о достижении 26 из 38 целей по нацпроектам в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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«Из 38, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, 12 — нереализованными. Но по такому важнейшему направлению как расселение аварийного жилья мы не просто выполнили показатели на текущий год, а превысили в три раза», — рассказал российский лидер, отметив, что в целом ситуация «нормальная».

Кроме того, глава государства выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов и добавил, что персональную ответственность за их достижение надо усиливать.

12 декабря стало известно о том, что на реализацию программ национального развития до 2024 года будет потрачено на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. Больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд рублей. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». За три года на нем сэкономят 7 млрд рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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