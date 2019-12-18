Дом научной коллаборации имени Семенова появился в Самаре

В Самаре 19 декабря состоится церемония открытия центра «Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской премии Н.Н. Семенова». Он был создан на базе государственного технического университета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В день открытых дверей для всех гостей проведут мастер-классы по основам компьютерного инжиниринга и робототехнике, VR- и 3D- технологиям, также студенты и школьники продемонстрируют мастерство управления беспилотными летательными аппаратами и квадракоптерами. Об этом пишет НИА «Самара».

Напомним, в Самарской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» запланировано создание новых объектов. В этом году открыли 23 спортплощадки, большинство из которых расположено около образовательных учреждений. Так, на территории школы № 134 в поселке Шмидта создали площадку 20 х 40 м с искусственным покрытием, установили футбольные ворота, ограждение, освещение.