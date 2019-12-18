Прямой эфир
Сюжет:

Дом научной коллаборации имени Семенова появился в Самаре

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре 19 декабря состоится церемония открытия центра «Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской премии Н.Н. Семенова». Он был создан на базе государственного технического университета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В день открытых дверей для всех гостей проведут мастер-классы по основам компьютерного инжиниринга и робототехнике, VR- и 3D- технологиям, также студенты и школьники продемонстрируют мастерство управления беспилотными летательными аппаратами и квадракоптерами. Об этом пишет НИА «Самара».

Напомним, в Самарской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» запланировано создание новых объектов. В этом году открыли 23 спортплощадки, большинство из которых расположено около образовательных учреждений. Так, на территории школы № 134 в поселке Шмидта создали площадку 20 х 40 м с искусственным покрытием, установили футбольные ворота, ограждение, освещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вторую школу построят возле дачи купца Головкина в Самаре
Программный комплекс для исследования мозга создали самарские ученые

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019