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Кластер легкой промышленности создали в Орловской области

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Орловской области появился кластер легкой промышленности. Соглашение о его создании подписали 23 декабря региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, НКО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», Орловский госуниверситет и предприниматели — участники текстильного кластера области.

Председателем совета кластера избран директор ООО «Чельтерс» Павел Чельтер. Кластер создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель нового объединения — повышение конкурентоспособности местных предприятий за счет механизмов государственной поддержки.

Как уточняет InfoOrel.ru, в Орловской области в сфере легкой промышленности на данный момент работают 222 субъекта малого и среднего предпринимательства. Якорными резидентами кластера стали трикотажная фабрика «Амадеус», ОАО «Гамма» и ООО «Март».

В октябре сообщалось о создании в Орле в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» центра оказания услуг «Мой бизнес». Он работает по принципу «единого окна». Предприниматели получают различные услуги МФЦ и консультации, микрозаймы на развитие бизнеса и помощь в выходе на экспорт.

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