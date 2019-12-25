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Медведев оценил реализацию нацпроектов в России

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Реализация национальных проектов вошла в нормальный график. Об этом заявил на встрече с правительством премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 25 декабря.

«Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график», — цитирует Медведева «РИА Новости».

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По словам председателя правительства, в 2019 году начался сложный процесс преобразования экономики и социальной сферы, а также работа по национальным приоритетам и целям.

Во время ежегодного интервью российским телеканалам 5 декабря Медведев поручил правительству представить все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год до конца текущего года. Тогда премьер отметил, что в целом ряде случаев раскрутка нацпроектов происходила медленнее, чем рассчитывали. Он призвал учесть в следующем году ошибки, допущенные во время старта выполнения этих проектов.

На ноябрьском заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр заявил, что нарушения при реализации нацпроектов будут грозить последствиями вплоть до привлечения к уголовной или административной ответственности. Он связал проблемы с осуществлением планов по этим проектам с разными методиками расчетов и подсчета статистики. Глава правительства поручил Минэкономразвития разрешить проблему, чтобы избежать манипуляций для искажения информации о реализации национальных проектов.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

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