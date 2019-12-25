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Обвиняемую в убийстве младенца под Тюменью признали невменяемой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Обвиняемую в убийстве младенца 23-летнюю жительницу Тюменской области признали невменяемой. Об этом 25 декабря сообщили на сайте следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.

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«В ходе предварительного следствия в отношении нее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она страдает психическим расстройством «параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии», поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой», — говорится в сообщении. Отмечается, что она нуждается в принудительном лечении и представляет особую социальную опасность для себя и окружающих.

Материалы дела переданы прокурору для дальнейшего направления в суд и решения вопроса о принудительном лечении обвиняемой.

Ранее, 27 сентября, стало известно об аресте жительницы Тюменской области по обвинению в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск. Сообщалось, что 24 сентября обвиняемая ушла с ребенком в лес недалеко от дома для того, чтобы заставить понервничать родных своего молодого человека, с которым перед этим поссорилась. Она планировала увезти его в другой регион, чтобы потом вернуться в Заводоуковск, однако запаниковала и задушила младенца. Позднее она признала свою вину.

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