На Урале суд оправдал выбросившего младенца из окна мужчину

Житель Урала, в июне выбросивший трехмесячного младенца из окна, был оправдан Североуральским судом. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 23 декабря, со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

«Североуральский городской суд 10 декабря огласил резолютивную часть приговора, согласно которому местный житель оправдан <...> в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», — говорится в заявлении.

По информации «Газеты.ру», прокуратура и мать ребенка не согласны с этим решением суда. Они подали апелляцию.

Инцидент произошел 6 июня. Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный молодой человек. Ребенок не пострадал, однако его госпитализировали для осмотра.

Следователи установили, что мать малыша оставила его дома со своим нетрезвым знакомым, а сама ушла в магазин. Проходивший мимо дома мужчина сначала услышал звон стекла, а потом увидел, как в разбитое окно первого этажа высунулся парень с ребенком на руках и выбросил его наружу. Прохожий успел среагировать и поймал младенца.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» было возбуждено 10 июня.