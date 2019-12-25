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Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Давление на «Северный поток – 2» со стороны США будет увеличиваться, однако Россия в партнерстве с европейскими странами найдет компромисс по ограничениям Вашингтона на газопровод, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Об этом он 25 декабря заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Наверно, давление [на «Северный поток – 2»] будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект», — выразил мнение вице-премьер.

По его словам, Россия задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения Европы за счет поставок российского газа, который, как отметил Козак, на 30% дешевле сжиженного природного газа, предлагаемого в США. Он также добавил, что, по его мнению, экономический интерес «пробьет себе дорогу».

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«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему [с санкциями] и найдем компромисс», — заключил вице-премьер.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Информацию подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на санкции обязательно последует ответ. Как и каким образом он будет выполнен, зависит от национальных интересов России, отметил кремлевский спикер.

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