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Врача осудили за смерть подростка при лечении в Мурманской области

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В Мурманской области суд вынес приговор в отношении медика, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности подростку. Женщина допустила передозировку лидокаином во время лечения пациента.

По данным следствия, житель Снежногорска 2002 года рождения обратился в больницу в апреле 2018 года. У него диагностировали спонтанный правосторонний пневмоторакс. При дренировании плевральной полости хирург допустила передозировку лидокаина. В результате у несовершеннолетнего развилась сердечно-сосудистая недостаточность. Подросток скончался спустя несколько дней, сообщает ИА «Би-порт».

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Врача приговорили к ограничению свободы на срок 2,5 года. Также она лишена права заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года

Ранее сообщалось, что во Владивостоке вынесли приговор в отношении травматолога-ортопеда, который допустил прокол легкого пациенту во время блокады межреберного нерва.

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