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Опоздавшего на работу врача будут судить за смерть мальчика во Владимире

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Во Владимире исполняющему обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации больницы № 2 Сергею Манухину предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего. Мужчина предстанет перед судом, сообщила в среду, 11 декабря, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Следствием установлено, что в сентябре 2013-го в больницу доставили двухлетнего мальчика с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция». В ходе лечения возникла необходимость в проведении реанимационного мероприятия, но ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Манухин в этот день не явился на рабочее место вовремя и не обеспечил себе замену. Ребенок в результате скончался от острой дыхательной недостаточности.

После обращения родственников к председателю СК дело было передано в специализированный отдел по расследованию преступлений в медицине в центральном аппарате ведомства, отметили в СК.

Следователи этого же отдела завершили расследование в отношении зубного врача детского Наро-Фоминской стоматологической поликлиники в Подмосковье Лидии Поповой. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В августе 2016 года обвиняемая без консультации хирурга-стоматолога вскрыла полость зуба маленькой пациентки. Она некачественно обработала канал зуба, в итоге в организм ребенка попала инфекция.

Отсутствие контроля со стороны врача повлекло прогрессирование воспалительного процесса и смерть девочки через семь суток после обращения к врачу.

Оба уголовных дела направлены Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, отметила Петренко.

В октябре в СКР сообщили о росте уголовных дел в отношении врачей. В 2016 году против медиков было заведено 878 уголовных дел. В 2017-м — 1791, а в 2018-м — 2229. Увеличилось и количество жалоб и обращений, связанных с врачебными ошибками. Два года назад их было около 4,9 тыс., а в 2018-м — 6,6 тыс.

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