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Полицейские изъяли документы и лекарства в областной больнице Сахалина

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Фото: правительство Сахалинской области
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Следственный отдел города Южно-Сахалинска в рамках доследственной проверки изъял в областной больнице документы и лекарства. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области в четверг, 5 декабря.

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Поводом для проверки стали поступившие материалы о выявленных фактах ненадлежащего хранения медицинских препаратов, а также использование просроченных лекарств во время лечения пациентов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в четверг сообщалось, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.

Информацию о подобных нарушениях в среду, 3 декабря, опубликовал портал Sakhalin.info. Младший персонал областной больницы рассказал, что опасается происшествий в связи с этим и испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия пациентов в больнице.

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