Администрация Новочеркасска может выплатить новым врачам по 1 млн рублей

Администрация Новочеркасска прорабатывает вопрос о единовременной выплате в размере 1 млн рублей из местного бюджета новым врачам «Специализированной инфекционной больницы». Об этом сообщается на портале правительства Ростовской области 1 декабря.

Ранее администрация сообщала, что с 28 ноября прием пациентов в стационар был приостановлен из-за «недостаточной кадровой укомплектованности». Из больницы уволились три врача, двое возрастом старше 65 лет. В связи с этим больных инфекционными заболеваниями отправляют в районную больницу Аксайского района и городскую больницу № 1 в Ростове-на-Дону.

«В настоящее время администрация г. Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Специализированная инфекционная больница Новочеркасска рассчитана на 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 30 коек для детей и 20 коек для взрослых. Отмечается, что сейчас администрация города занимается проектированием новой многопрофильной больницы на 900 коек с отдельным корпусом для пациентов инфекционного профиля.

В ноябре Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах. По словам экспертов, это может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.