Прямой эфир

Администрация Новочеркасска может выплатить новым врачам по 1 млн рублей

0
Фото: donland.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Новочеркасска прорабатывает вопрос о единовременной выплате в размере 1 млн рублей из местного бюджета новым врачам «Специализированной инфекционной больницы». Об этом сообщается на портале правительства Ростовской области 1 декабря.

За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
При этом каждый десятый житель страны не считает такую ситуацию нарушением своих прав

Ранее администрация сообщала, что с 28 ноября прием пациентов в стационар был приостановлен из-за «недостаточной кадровой укомплектованности». Из больницы уволились три врача, двое возрастом старше 65 лет. В связи с этим больных инфекционными заболеваниями отправляют в районную больницу Аксайского района и городскую больницу № 1 в Ростове-на-Дону.

«В настоящее время администрация г. Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Специализированная инфекционная больница Новочеркасска рассчитана на 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 30 коек для детей и 20 коек для взрослых. Отмечается, что сейчас администрация города занимается проектированием новой многопрофильной больницы на 900 коек с отдельным корпусом для пациентов инфекционного профиля.

В ноябре Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах. По словам экспертов, это может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело о заражении ВИЧ пациентов в больнице Буденновска передано в суд
В Челябинске вахтера обвинили в смерти пациента наркобольницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019