Сбежавшего голым из реанимации пациента вернули в больницу в Приморье

Пациента, который сбежал из реанимации, вернули в Надеждинскую центральную районную больницу в Приморье, где он продолжит лечение. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на среду, 4 декабря, около 2:00 по местному времени (19:00 мск). Пациент вылез через открытое окно и ушел. Дежурный врач во время обхода обнаружил отсутствие пациента. Отмечается, что в реанимации все больные находятся без одежды.

Врач оперативно сообщил в полицию о пропаже пациента. Правоохранители отправились к нему домой и обнаружили больного. Они вернули его в медучреждение, сейчас он получает необходимое лечение. При этом отмечается, что погода в ночь на четверг в районе была ниже -10 градусов.

13 ноября сообщалось, что вечером мальчик ушел из краевой клинической инфекционной больницы в Ставрополе и пропал.