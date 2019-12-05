Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Информацию о подобных нарушениях в среду, 3 декабря, опубликовал портал Sakhalin.info. Младший персонал областной больницы рассказал, что опасается происшествий в связи с этим и испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия пациентов в больнице.

Лимаренко призвал разобраться в ситуации тщательным образом, так как речь идет о здоровье местных жителей. Он также отметил важность объективных оценок Минздрава и сотрудников надзорных органов. Кроме того, губернатор отметил, что в случае подтверждения фактов нарушений виновные должны понести строгое наказание, пишет ТАСС.

Как пишет ИА SakhalinMedia, для детальной проверки в отделение анестезии и реанимации 5 декабря прибыла большая группа сотрудников прокуратуры, Росздравнадзора по Сахалинской области и регионального Минздрава. Специалисты тщательно изучают маркировку препаратов, содержание стеллажей и шкафов, документацию, работу медицинского оборудования и персонала.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на и.о. руководителя регионального управления Росздравнадзора Ларису Долгополову сообщил, что специалисты не выявили нарушений в областной больнице Сахалинской области, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы.

Также отмечается, что в пресс-службе отметили, что сотрудницы, обратившиеся к журналистам, конфликтуют с руководством учреждения. Так, подчеркивается в сообщении, пациенты жалуются на грубое обращение и нарушение медицинской этики со стороны этих медсестер.