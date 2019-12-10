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Приклеившего скотчем к пациенту прибор для ЭКГ врача оштрафовали

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Фото: Depositphotos
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Прокуратура города Стерлитамак в Республике Башкортостан оштрафовала врача городской больницы, который приклеил на тело пожилого пациента скотч, чтобы закрепить используемый для снятия электрокардиографии (ЭКГ) прибор Холтера. Об этом сообщается на сайте республиканского надзорного ведомства во вторник, 10 декабря.

Доктора привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ) и оштрафовали на 3 тыс. рублей.

Инцидент произошел в ноябре в Стерлитамакской городской больнице № 4. Прокуратура внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений закона об основах охраны здоровья граждан. Требования надзорного органа удовлетворены, троих сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Холтер — портативный медицинский прибор, который крепится на пояс пациента, а его датчики — на тело, чтобы регистрировать электрокардиограмму в течение суток.

8 декабря СМИ сообщили об увольнении медсестры из клинической инфекционной больницы им. Боткина, которая ругалась на пациента из-за отсутствия клеенок. Видео конфликта появилось в Сети.

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