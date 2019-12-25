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Названы опасные для здоровья смартфоны

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Юридическая фирма FeganScott подала в суд на Samsung и Apple из-за того, что некоторые модели смартфонов этих компаний превышают допустимый уровень электромагнитного излучения, пишет Gizchina.

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Как отметил старший менеджер FeganScott Бет Феган, производители должны понести наказание, так как их гаджеты опасны для здоровья.

Обвинения основаны на данных исследования лаборатории Федеральной комиссии связи США (FCC), которые подтверждают, что некоторые модели Samsung и Apple не соответствуют нормативам.

Опасными оказались iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR. При этом у «восьмерки» уровень излучения превысил норму в пять раз. Также в список вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S8. В последнем нормативы превышены в три раза.

Позже представитель FCC о безопасности всех девайсов, которые получили сертификацию в ведомстве, пишет «Газета.ру».

24 декабря аналитики компании Counterpoint Research опубликовали рейтинг самых популярных смартфонов в мире. Первое место досталось iPhone XR, на долю которого пришлось 3% от всех мировых продаж.

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