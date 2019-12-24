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Названы самые популярные смартфоны в мире

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Рейтинг самых популярных смартфонов в мире составили аналитики компании Counterpoint Research, пишет 9to5mac.

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По итогам третьего квартала 2019 года самым продаваемым оказался iPhone XR. На этот гаджет американской компании Apple пришлось 3% от всех продаж.

«Серебро» досталось смартфону от южнокорейской компании Samsung - Galaxy A10. У него 2,6% рынка. Замкнула тройку лидеров еще одна модель Samsung — A50 с показателем в 1,9% от мировых продаж.

В топ-10 вошли также Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

В сентябре были названы смартфоны года. Рейтинг, составленный на основе соотношения цены и функционала возглавил китайский гаджет OnePlus 7T. Флагман от Apple — iPhone 11 оказался на втором месте.

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