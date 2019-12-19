Опубликованы фотографии смартфона-«раскладушки» Samsung Galaxy Fold 2

Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию «раскладушки». Об сообщил сетевой инсайдер Ice Universe со ссылкой на китайские источники. Блогер показал в Twitter фото якобы прототипа Galaxy Fold 2.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) 19 декабря 2019 г.

У гаджета вытянутая форма, и он складывается. У устройства будет два дисплея: основной и дополнительный. По задумке создателей, на втором будет даваться справочная информация — например, время или уровень заряда батареи, сообщает телеканал «360».

На экране смартфона в разложенном состоянии видно круглое отверстие, похожее на фронтальную камеру. На задней панели находится двойная камера и светодиодная вспышка. По предварительной информации, стоимость Galaxy Fold 2 составит $845 (более 54 тыс. рублей).

Презентация гаджета должна состояться 18 декабря в Сан-Франциско, пишет «Ридус».

12 декабря компания Samsung объявила о продаже 1 млн Galaxy Fold. Смартфон продается в нескольких странах: Южной Корее, Франции, Германии, Сингапуре, США, Великобритании и России. Стоимость гаджета в РФ составляет 159,9 тыс. рублей.