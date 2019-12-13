Samsung заявила о продаже миллиона складных смартфонов Galaxy Fold

Компания Samsung объявила о продаже 1 млн смартфонов Galaxy Fold. Об этом сообщает портал TechCrunch 12 декабря (13 декабря мск).

О продаже миллиона складных устройств объявил на конференции TechCrunch Disrupt Berlin президент Samsung Electronics Янг Сон. Он отметил, что миллион человек решили пользоваться смартфоном за $2 тыс. При этом в компании ожидали, что реализовать удастся лишь 500 тыс. таких гаджетов, однако уже в 2020 году компания планирует реализовать около 6 млн смартфонов, отмечает телеканал «360».

В конце апреля 2019 года компания Samsung предложила отложить презентацию Galaxy Fold из-за выявленных дефектов после тестирования американскими журналистами. В частности, речь шла о пропаже изображения после снятия защитной пленки с экрана. В конце июля специалисты устранили недочеты и уже в сентябре компания анонсировала стар продаж.

Пока Galaxy Fold продается в нескольких странах: Южной Корее, Франции, Германии, Сингапуре, США, Великобритании и России. Стоимость гаджета в РФ составляет 159,9 тыс. рублей, уточняет RNS.

4 декабря сообщалось, что продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России. За первую неделю с момента старта продаж было реализовано чуть более 1 тыс. девайсов, а это, по мнению экспертов, очень мало даже с учетом высокой стоимости устройства.