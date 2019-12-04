Не в дюймах счастье: первый сгибающийся смартфон не нашел покупателей

Продажи первого в мире серийного смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold провалились в России. За неделю с момента их старта было реализовано чуть более 1 тыс. девайсов. Об этом свидетельствуют данные компании — партнера нескольких производителей электроники (их подтвердили двое участников рынка). Сейчас продается 100–150 таких смартфонов в неделю, говорит один из источников «Известий». Стоимость новинки — 159 990 рублей. Низкий спрос на концептуально новое устройство — следствие конкуренции с флагманскими iPhone в сочетании с высокой ценой, полагают эксперты. Кроме того, смартфоны-«раскладушки» — пока еще сырой продукт, непривычный и непонятный массовому покупателю.

Дорогой и гибкий

Продажи Samsung Galaxy Fold в России стартовали 25 октября этого года. Главное отличие этого аппарата — складывающийся дисплей с диагональю 7,3 дюйма, помещенный в корпус-«раскладушку». Цена аппарата — 159 990 рублей, что делает его самым дорогим смартфоном на российском рынке (не считая luxury-аппаратов, корпусы которых изготавливаются из драгоценных металлов, редких пород дерева и т.п.). Устройство продается в сети фирменных магазинов Samsung (принадлежит Inventive Retail Group) и «М.Видео».

Продажи Galaxy Fold они не раскрывают. 25–31 октября в России было реализовано чуть более 1 тыс. «раскладушек», следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия». Это подтверждают два участника рынка портативной электроники. По словам одного из них, каждая из розничных сетей продала примерно по 500 аппаратов. Продажи продолжаются и по сей день, говорят представители «М.Видео – Эльдорадо» и Inventive Retail Group. Еженедельно реализуется 100–150 смартфонов, отмечает источник «Известий» на рынке.

1 тыс. экземпляров, проданных на старте, –– это очень мало даже с учетом высокой цены, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В России, где очень развито демонстративное потребление, высокая стоимость телефона не является препятствием для его покупки, полагает он.

Продать 1 тыс. смартфонов, раскрутка которых шла с весны 2019 года, по сути, означает не продать ничего, категоричен руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Цена тут ни при чем, согласен он.

Правда, Samsung называет продажи Galaxy Fold успешными, но не раскрывает данных. По словам представителя компании, результаты предзаказа новинки, открытого 4 октября, показали высокий интерес россиян к продукту. Первая партия смартфонов была распродана всего за два дня, в связи с чем компания объявила о раннем завершении периода сбора предзаказов, говорит он. К 25 октября Samsung организовал поставку дополнительной партии смартфонов в Россию.

Привлекла новинка потребителей и в других странах: первые партии смартфонов были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре на старте предзаказа, утверждает представитель компании.

Концепт без приложений

Всего в октябре Samsung продал в РФ около 730 тыс. смартфонов, говорится в материалах партнера нескольких производителей электроники. По данным Telecom Daily, компания заняла 25,3% российского рынка «умных» телефонов в штуках , став вторым после Huawei/Honor (более 31%).

В первую очередь крайне ограниченный спрос на Galaxy Fold объясняется его высокой ценой, считает сотрудник одной из розничных сетей. Смартфон покупают либо очень обеспеченные люди, либо фанаты технологий, отмечает он. Также среди причин –– выход новинки на рынок в неудачное время, а именно через месяц после премьеры флагмана Apple iPhone 11 (он поступил в продажу 20 сентября). С 20 сентября и до конца месяца в России было продано около 69 тыс. iPhone 11 всех типов и модификаций, следует из материалов, с которыми ознакомились «Известия». При этом реализация самого дорогого аппарата этой серии –– iPhone 11 Pro Max (его цена варьируется от 100 тыс. до 130 тыс. рублей) — составила чуть более 1,4 тыс. экземпляров. В октябре его продажи превысили 4,2 тыс. штук.

Смартфон_3 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Но сравнивать Galaxy Fold и iPhоne не совсем корректно –– это смартфоны разных форматов, считает сотрудник одного из ритейлеров. За продукцию Apple потребители готовы платить шестизначные суммы, а за Samsung пока нет, рассуждает, в свою очередь, Денис Кусков. По его словам, аудитория Apple гораздо более лояльна. Кроме того, до официальной премьеры Galaxy Fold много говорилось о проблемах инновационного смартфона, о том, что продукт сырой , напоминает эксперт. Наконец, пользователи еще не привыкли к раскладным смартфонам с гибким экраном, не понимают, для чего им это нужно, в чем дополнительная ценность такого решения, считает эксперт.

Сергей Половников добавляет: Samsung полгода нагнетал ажиотаж вокруг новой модели, ее выход переносился, что не улучшало репутацию еще не вышедшего устройства. В результате до рынка дошел довольно сырой концепт, железная начинка которого к моменту премьеры оказалась уже не самой актуальной, считает эксперт.