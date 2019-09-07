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Названы самые популярные смартфоны в мире

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Фото: Global Look Press/Richard B. Levine, via www.imago/www.imago-images.de
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Британские эксперты агентства IHS Market опубликовали рейтинг из 10 самых продаваемых смартфонов в мире с начала года.

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Самым популярным стал гаджет американской компании Apple — iPhone XR. Эту модель стоимостью от $749 за шесть месяцев приобрели 26,9 млн раз.

На втором месте Samsung Galaxy A10. Объем продаж составил 13,4 млн единиц.

Замкнул тройку лидеров также представитель южнокорейской компании Samsung — Galaxy A50. Реализовать за первое полугодие удалось 12 млн этих смартфонов, пишет «Федеральное агентство новостей».

В топ-10 вошли iPhone 8 с показателем в 10,3 млн реализованных телефонов, две модели китайского производителя Xiaomi — Redmi 6A (10 млн) и Redmi Note (10 млн), а также еще два смартфона от Samsung — Galaxy J2 Core (9,9 млн) и Galaxy A30 (9,2 млн), гаджет Oppo A5 (9,7 млн) и iPhone XS Max (9,6 млн).

4 сентября сообщалось, что Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone. По мнению аналитиков, таким образом компания хочет забрать долю рынка у Huawei и Samsung.

Последний раз Apple выпускала бюджетный смартфон в 2016 году. Цена iPhone SE начиналась от $399.

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