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Эксперты назвали лучшие смартфоны

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Фото: IDG/Michael Simon
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Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов мировых производителей 2019 года. В список вошли 20 моделей.

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На первом месте находится OnePlus 7T. Авторы материала назвали этот китайский гаджет самым производительным из всех устройств на платформе Android. Смартфон быстро заряжается и долгое время может работать автономно, имеет камеру с тремя объективами, а также быстрый и точный датчик отпечатков пальцев. Устройство обладает красивым дизайном и привлекательной ценой — в среднем около $600, в то время как другие гаджеты с аналогичными характеристиками обойдутся по меньшей мере в $900, говорится в материале.

На втором месте новинка от Apple. iPhone 11 дешевле некоторых других смартфонов «яблочного» производителя, при этом он, как и версия Pro, оснащен мощным процессором А13. Гаджет имеет хорошую камеру, 6,1-дюймовый экран и возможность беспроводной зарядки.

Тройку лидеров замыкает еще одно устройство от OnePlus — модель 7 Pro. Смартфон также отличается отличной производительностью, камерой с тремя объективами, быстрым датчиком отпечатков пальцев и длительным временем работы без подзарядки.

Четвертое место делят гаджеты от Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. За относительно недорогую цену в $400 покупатель получит смартфон с легким пластиковым корпусом, хорошей производительностью и неплохой автономностью.

Далее в рейтинге следуют OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, Apple iPhone XR и другие гаджеты от Samsung, Apple, Google, LG, а также Razer Phone 2 (16-е место) и Мото G7 (17-е).

Ранее в сентябре специалисты заявили, что женщины больше страдают от регулярного использования смартфонов, чем мужчины. В частности, женщины испытывают более сильные боли в шее.

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