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Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Китайский производитель Xiaomi анонсировал смартфон Mi Mix Alpha с уникальным дисплеем. Презентация гаджета состоялась 24 сентября, трансляция велась на YouTube-канале компании.

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Ключевым параметром смартфона является его экран, который занимает более 180% площади панели, то есть практически весь корпус. Свободные от дисплея 20% находятся на задней панели и представляют собой вертикальную полосу, на которой располагается единственная камера. Тонкие рамки есть также сверху и снизу телефона.

Предположительно, на заднюю панель и боковые грани будет выводиться сервисные данные и кнопки быстрого доступа, например регулирования громкости музыки.

Камера оснащена тремя сенсорами: 108 Мп, 20 Мп и 12 Мп. Она же может работать как селфи-камера, если выводить изображение на заднюю панель.

Устройство получило процессор Snapdragon 855 Plus с поддержкой 5G, 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб флеш-памяти. Емкость аккумулятора — 4050мА/ч.

Корпус выполнен из титана с керамическими элементами, каких-либо кнопок на гаджете нет.

Вероятно, телефон поступит в продажу ограниченным тиражом, дата выхода пока неизвестна. Стоимость гаджета может составить около 180 тыс. рублей.

Ранее в августе компания Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, системой жидкостного охлаждения и тремя камерами на 48, 20 и 12 Мп.

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