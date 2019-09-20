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Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Китайская компания Huawei представила смартфоны из флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro на операционной системе Android, но без лицензионных приложений Google. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило агентство Reuters.

Новинки и смогут работать в сетях 5G.

Отмечается, что оба смартфона оснащены камерами Leica, у Mate 30 Pro их четыре – с дополнительным сенсором глубины резкости для добавления размытия фона.

В Европе стоимость Mate 30 будет начинаться с 799 евро, Mate 30 Pro без поддержки 5G — с 1099 евро.

При этом в компании отмечают, что покупатели смогут самостоятельно загружать некоторые приложения Google.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Позже стало известно, что Huawei может использовать российский аналог Android — ОС «Аврора».

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