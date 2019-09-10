Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone

Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.

Мероприятие пройдет во вторник, 10 сентября, в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии, передает «Газета.ру».

Ожидается, что на нем будут представлены три модели смартфонов. Обновленная линейка получит название iPhone 11. При этом наименования моделей в ней будут иметь свои различия.

Так, предполагается, что свет увидит флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, а также его «младшая» модель — iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма.

Третьим гаджетом в линейке станет бюджетный смартфон — iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он будет оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма.

Новшеством станет наличие во всех версиях дополнительной камеры. Модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры вместо одной.

Кроме того, на мероприятии может быть представлена новая модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов. Публике также могут продемонстрировать смарт-часы Apple Watch в титановом исполнении и обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro.

Помимо прочего, вероятно, будут представлены обновленная версия операционной системы Apple — iOS 13 и нововведения в области сервисов, в том числе стримингового Apple TV+.

5 сентября стало известно, что Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.